Après l’abattage d’une cinquantaine de cerfs au parc Michel-Chartrand, à Longueuil, plus tôt ce mois-ci, TVRS a appris que des opérations similaires sont de nouveau en cours dans les parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno.



Selon les informations obtenues par la station, la Sépaq a relancé cette semaine une opération de contrôle de la population de cervidés dans ces deux milieux protégés.



L’an dernier, l’organisme avait déjà procédé à l’abattage de 191 cerfs aux Îles-de-Boucherville et de 96 cerfs au Mont-Saint-Bruno, en raison d’une surpopulation jugée problématique pour la régénération des milieux naturels.

Le porte-parole de la Sépaq, Simon Boivin, a confirmé à TVRS qu’une opération est bel et bien en cours, sans toutefois en dévoiler les paramètres.



« Une opération de contrôle de population doit effectivement être menée pour une troisième année consécutive dans les parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno. Comme à l’habitude, nous ne donnerons pas de détails pour des raisons de sécurité », a-t-il indiqué.



M. Boivin rappelle que ces interventions se déroulent en milieu périurbain et qu’elles sont menées par une firme spécialisée, la sécurité publique demeurant la priorité. Il demande à la population de respecter la signalisation installée aux entrées des deux parcs, lesquels sont fermés aux visiteurs jusqu’à nouvel ordre.



La Sépaq s’est engagée à fournir un bilan à la fin de l’opération, comme les années précédentes.



