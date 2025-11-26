La Ville de Boucherville assumera directement la gestion du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à compter du 1er janvier, mettant fin au modèle en place depuis plus de dix ans, où un organisme à but non lucratif administrait les opérations du bâtiment. C’est ce qu’a confirmé le directeur général de la Ville, Roger Maisonneuve, en entrevue à La Relève.



Cette décision survient dans un contexte de transitions majeures à l’intérieur de l’organisme. La directrice générale du centre, Pauline Turcotte, en poste depuis dix ans, a quitté ses fonctions pour des raisons de santé. Son remplaçant temporaire quittera également son poste le 31 décembre. À cela s’ajoute la fin du contrat d’entretien avec la firme privée Opsis, dont l’entente se termine le 6 janvier et devait être remise en appel d’offres.



«Quand on met tous ces éléments ensemble, l’analyse démontrait qu’il était plus logique pour la Ville de reprendre l’administration du centre», explique M. Maisonneuve. L’organisme gestionnaire, déjà fragilisé par la perte de ses principaux responsables, a d’ailleurs accepté de résilier le contrat de partenariat.



La décision est motivée par l’optimisation et des économies importantes, selon la Ville.



Contrairement à ce que plusieurs pourraient croire, le DG affirme que la reprise en main par la Municipalité n’augmentera pas les coûts d’opération. Au contraire, il estime que la Ville réalisera une économie annuelle d’environ 180 000$.



Actuellement, la Municipalité verse une subvention annuelle d’environ 728 000$ au Centre multifonctionnel, qui dispose d’un budget d’opération de quelque 1 M$. Selon M. Maisonneuve, la Ville pourra absorber l’administration sans embaucher de gestionnaires supplémentaires, en répartissant les tâches au sein de son équipe interne, qui s’occupait déjà d’une grande partie des activités.



«On faisait déjà 75 à 80% du travail. On va simplement absorber le reste», dit-il.



Retour à l’entretien municipal

L’entretien du bâtiment sera également ramené à l’interne. La Ville prévoit embaucher trois ou quatre concierges pour couvrir les besoins, une solution jugée plus économique que le contrat externe d’Opsis, qui coûtait près de 450 000$ par année et devait augmenter selon les prochaines soumissions, explique M. Maisonneuve.



Fin du conseil d’administration

Le conseil d’administration de la Corporation du Centre multifonctionnel mettra officiellement fin à son mandat le 31 décembre. La corporation sera ensuite dissoute.



«Les membres du CA trouvaient eux aussi la tâche lourde dans le contexte actuel. Avec la perte de la direction, la fin du contrat d’entretien et la nécessité de lancer de nouveaux appels d’offres, ils ont eux-mêmes reconnu que la Ville était mieux placée pour assurer la continuité», précise M. Maisonneuve.



Qu’est-ce que ça changera pour les usagers?



Selon le DG, cette transition devrait offrir une meilleure cohérence avec les autres services municipaux. Les organismes occupent environ 80% des plages horaires, souvent gratuitement lorsqu’ils sont accrédités par la Ville, notamment l’Espace familial (occupant des locaux 5 jours par semaine), Action santé 50 ans et plus, le Club de conditionnement physique de Boucherville, le Centre de yoga, et l’Université du troisième âge.



Le 20% restant est dédié aux locations privées, pour lesquelles le Centre génère environ 125 000$ par an.

La Ville souhaite également optimiser les revenus de location en augmentant l’utilisation des salles par le secteur privé (réceptions, fêtes, réunions, etc.).



Prochaine étape

La reprise de gestion sera officialisée dans le cadre du budget de la Ville qui sera adopté le 2 décembre. Entre-temps, les préparatifs administratifs, l’intégration du personnel d’entretien et la dissolution de l’organisme sont en cours.



Rappel historique

En 2018, l’ancien directeur général du Centre multifonctionnel, Marc Girard, avait été arrêté par l’UPAC après que la Ville eut signalé des irrégularités détectées dans la gestion du centre. Embauché en 2005 et congédié en 2016, il a finalement plaidé coupable en 2022 à des accusations de fraude fiscale pour avoir détourné des fonds de l’organisme sur plusieurs années. Il a été condamné à payer des amendes totalisant 20 000$.



Centre des glaces

Cette reprise administrative rappelle, en partie, l’intégration du Centre des glaces, mais avec une différence majeure.



«Dans le cas du Centre des glaces, le bâtiment appartenait à l’organisme, et il y avait déjà des employés à intégrer. Pour le Centre multifonctionnel, le bâtiment appartient depuis toujours à la Ville. «On ne l’a jamais cédé. On assurait déjà l’entretien extérieur, la toiture, le paysagement», signale M. Maisonneuve.



