Centres de recherche et développement, entreprises innovantes émergentes, production d’hydrogène vert, de bioénergies et d’énergie solaire, aciéries décarbonées : la MRC de Marguerite-D’Youville regorge d’acteurs de premier plan dans le domaine d’avenir de la transition énergétique. Une récente étude confirme qu’elle est en voie de devenir une référence nationale en énergies renouvelables et son potentiel est tel qu’on peut s’attendre à ce que les 7 500 emplois qu’elle regroupe passent à près de 20 000 emplois d’ici 10 ans.



La récente étude de la firme Espace Stratégies affirme que la MRC est déjà un pôle d’excellence en énergies renouvelables puisqu’elle compte 4 272 emplois directs spécialisés, en hausse de 23,6% depuis 2018. Elle regroupe aussi près de 800 chercheurs mobilisés dans trois centres réputés de recherche en innovation énergétique, soit l’Institut de recherche d’Hydro-Québec, CanmetÉNERGIE et l’Institut national de la recherche scientifique.



La firme fait notamment valoir que ce pôle en énergies renouvelables bénéficie d’un positionnement logistique stratégique, soit à proximité du Grand Montréal et de corridors de transports majeurs, et qu’il «forme un écosystème prêt à étendre ses innovations, du stade pilote vers des applications concrètes à plus grande portée».



«Le pôle se caractérise par des emplois hautement spécialisés, aux salaires souvent supérieurs à la moyenne. Les expertises mobilisées vont de la robotique à la cybersécurité, en passant par l’IA appliquée, la modélisation énergétique, l’ingénierie et les techniciens en gaz naturel renouvelable ou encore l’hydrogène», est-il précisé dans l’étude.



500 M$ de projets confirmés



Ces atouts font en sorte que la firme estime à plus de 500 M$ les projets d’investissements publics, privés et hybrides en voie de réalisation sur le territoire de la MRC. «Les analyses économiques suggèrent généralement qu’un dollar public investi en recherche peut générer jusqu’à cinq dollars de retombées totales, bien que ce ratio puisse varier selon les secteurs et les types de projets.»



«Selon nos calculs, on comptait, en 2023, environ 7 500 emplois dans l’ensemble du pôle en tenant compte des emplois directs ainsi que des emplois indirects et induits, est-il mentionné dans l’étude. Si l’on tient compte des investissements annoncés ainsi que ceux projetés avec la croissance du pôle, c’est près de 20 000 emplois que le pôle pourrait compter dans un horizon de 5 à 10 ans.»



«Ces éléments sont tous bénéfiques pour le développement d’une expertise régionale et démontrent que la MRC est déjà sur la bonne voie pour se démarquer à l’échelle nationale dans ce domaine», assure pour sa part le directeur général de la MRC de Marguerite-D’Youville, Sylvain Berthiaume.



«Nous sommes déjà en action pour mettre les ressources disponibles à la contribution de ce secteur pour en maximiser les retombées économiques», a-t-il confirmé en soulignant que la MRC mettra bientôt en place un comité rassemblant les principaux acteurs du secteur des énergies renouvelables présents sur son territoire.



