Le Triathlon-Duathlon de Boucherville s’est illustré lors du gala annuel de Triathlon Québec, tenu le 22 novembre à Laval, en remportant le prestigieux trophée Triomphe – Événement Éco TQ. Cette récompense met en lumière le virage durable entrepris par la Ville et ses partenaires pour faire de cette compétition un modèle d’écoresponsabilité dans le paysage sportif québécois.



Tri des matières résiduelles, initiatives de sensibilisation à l’écocitoyenneté, encouragement au transport actif, voilà autant de mesures qui ont permis à l’événement bouchervillois de se démarquer parmi des adversaires de taille.



Le Triathlon-Duathlon de Boucherville a en effet surpassé des événements d’envergure tels que l’IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant et le Pentathlon des neiges.



L’événement a également fait bonne figure dans la catégorie Événement provincial, où il a été retenu comme finaliste aux côtés du Triathlon Lac Étchemin, le grand gagnant, du Triathlon de Saint-Lambert et du Triathlon de Valleyfield.



Cette nomination témoigne de la qualité et de la notoriété du triathlon dans le milieu sportif québécois, indique la Ville dans un communiqué de presse.



Au-delà de sa performance écologique et sportive, le Triathlon-Duathlon de Boucherville se distingue aussi par sa vocation communautaire. L’édition 2025 a permis de remettre une somme record de 120 000$ à trois organismes locaux : le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier.







Cet article a été lu : 24