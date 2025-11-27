Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé à la circulation toute la fin de semaine en direction de Montréal. À cette entrave s’ajoute une fermeture de nuit en direction de la Rive-Sud.

De vendredi 23 h à lundi 5 h, l’autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel) sera fermée entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes) et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est.

De plus, une fermeture de nuit affectera de l’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel) entre la sortie n° 4 (Montréal [centre-ville], pont Jacques-Cartier) et l’entrée en provenance de l’île Charron, de vendredi 23 h à samedi 8 h.

Les entrées du tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture de l’autoroute.

«Ces entraves sont nécessaires afin de permettre la réouverture de bretelles et de voies dans le secteur de l’échangeur Souligny», indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable.