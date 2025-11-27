La Ville de Sainte-Julie a averti les citoyens d’être sur leurs gardes, car des personnes mal intentionnées tentent de récupérer des denrées directement aux portes, alors que ce n’est que le dimanche 30 novembre que les bénévoles de la Maison de l’Entraide sillonneront les rues de la ville dans le cadre de la guignolée.



La Municipalité a demandé à la population d’être vigilante et a rappelé qu’elle a délivré un permis uniquement aux bénévoles de la Maison de l’Entraide. Ces derniers feront donc du porte-à-porte le 30 novembre, entre 11h et 17h, et seront identifiés clairement. Ils auront également une lettre d’autorisation officielle.



Il y aura aussi une collecte la veille dans les commerces partenaires, soit IGA, Maxi et Jean Coutu situé sur la montée Sainte-Julie, le samedi 29 novembre en après-midi.



