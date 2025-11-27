Un phénomène particulier a pu être observé le 22 novembre vers 18h alors qu’un train de satellite a survolé le territoire de Sainte-Julie par une nuit dégagée.



Il s’agit du train de satellites Starlink de la société Space X, appartenant à Elon Musk. Le multimilliardaire a pour objectif de mettre en place une constellation de plusieurs milliers de satellites en orbite autour de la Terre afin d’offrir à travers le monde une connexion internet à très haut débit.



Les satellites circulent sur une orbite circulaire à une altitude d’environ 550 kilomètres, ce qui les rend plus facile à observer.



Notons que ce même jour, le 22 novembre à 07:53 GMT, SpaceX a lancé son 329e lot de 29 satellites internet Starlink. La fusée Falcon 9 a décollé du complexe de lancement spatial 40 (SLC-40) de la Cape Canaveral Space Force Station en Floride. Cette mission a porté le nombre total de satellites Starlink lancés à 10 409 unités.



Toutefois, le projet, à terme, multiplierait par vingt le nombre de satellites opérationnels présents en orbite basse et ses détracteurs estiment qu’il pourrait contribuer à accroître fortement le risque de collisions.





