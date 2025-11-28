Le couple varennois formé de Julie Brazeau et Jean-Marc Morlot croquait dans la vie à pleines dents, comme le souligne le fait qu’ils ont remporté en octobre la première place lors d’une compétition de danse à Toronto, tout en préparant en parallèle leur grand voyage de rêve en Asie du Sud. Ce rêve a toutefois tourné au cauchemar au cours de leur ascension de l’Everest, quand une roche provenant d’un éboulement a cogné mortellement la tête de la mère de deux enfants.



L’accident est survenu le 4 novembre, peu de temps après avoir réalisé un objectif qui leur était cher, soit d’atteindre le camp de base de l’Everest, situé à plus de 5 000 mètres d’altitude, au cœur de l’Himalaya, au Népal. Ils étaient accompagnés de deux amis dans leur expédition en Asie du Sud, un voyage qui a nécessité deux ans de préparation.



Lors de la descente, un éboulement est survenu et une roche a rebondi sur une autre pierre avant de frapper la tête de Julie Brazeau. La femme a été transportée par hélicoptère et en ambulance jusqu’à la capitale du Népal, Katmandou. Un avion-ambulance l’a ensuite ramenée à Montréal, mais la femme de 48 ans est décédée le 14 novembre à l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal d’une hémorragie interne du cerveau.



La tragédie a été relatée par le Journal de Montréal dans son édition du 26 novembre dernier. Son conjoint avait alors confié : «Julie était une personne qui aimait beaucoup la vie et qui inspirait les gens autour d’elle par ses actions et sa bonté. Maintenant, on veut que les gens vivent et réalisent leurs rêves en pensant à Julie qui les a inspirés.»



La famille accueillera parents et amis le vendredi 5 décembre, de 13h à 16h30 et de 18h à 20h, au Complexe funéraire Yves Légaré, à Longueuil, afin de lui rendre hommage.



«Julie continuera de vivre à travers les beaux souvenirs partagés et l’amour qu’elle a semé autour d’elle», a fait savoir la famille.





