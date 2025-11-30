Une citoyenne de Varennes, Francine Desmarteau, a fait part au conseil d’une suggestion pour la santé des aînés afin de se tenir en forme en tout temps.



«Ma demande serait d’utiliser un local à la Maison des aînés afin d’y installer des vélos stationnaires et des tapis roulants. L’hiver arrive et, sans vélos et avec la marche qui devient de plus en plus difficile à cause de nos changements climatiques, ce serait bénéfique pour les aînés», a-t-elle plaidé.



«Vous allez dire qu’à Varennes, on a deux gyms. On n’a pas besoin de tous ces appareils. C’est payer très cher quand ce que l’on veut est de garder nos jambes en forme en hiver, et même l’été quand il fait trop chaud pour faire du vélo ou marcher, ce serait pratique avec la climatisation dans un local.»



«Vous allez dire peut-être de s’équiper chez nous avec ces deux appareils, mais beaucoup d’aînés vivent dans des appartements, donc pas beaucoup de place pour installer un vélo stationnaire et un tapis roulant.»



«À la Maison des aînés, cette activité créerait en même temps une rencontre sociale. Je suggère la Maison des aînés qui serait l’idéal, mais ça pourrait être dans un autre établissement de la ville», a-t-elle conclue.



Pour sa part, la mairesse suppléante, Brigitte Collin, a affirmé que le conseil allait étudier la question et lui revenir à ce sujet.



Cet article a été lu : 33