Pour répondre à la hausse de la demande en électricité au centre-ville de Longueuil, Hydro-Québec prévoit la reconstruction du poste situé sur la rue Saint-Charles Ouest, à l’intersection du boulevard Lafayette, devenu en fin de vie. L’équipement modernisé fonctionnera à 120-25 kilovolts (kV) et permettra d’alimenter 12 500 clients de Longueuil, de l’île Sainte-Hélène et de l’île Notre-Dame pour les 50 prochaines années.

Le projet prévoit l’édification d’un nouveau poste à proximité de l’actuel qui sera démantelé. L’implantation retenue se situe dans un secteur délimité par le pont Jacques-Cartier, le collège de Champlain, la route 132 et la rue Saint-Charles Ouest.

Illustration du nouveau poste Marie-Victorin. (Photo : gracieuseté Hydro-Québec)

Le terrain exproprié appartenait au Collège régional Champlain et était exploité depuis plusieurs années comme stationnement incitatif en partenariat avec la Ville de Longueuil. Par conséquent, le 21 juillet 2025, les opérations reliés à ce stationnement, le P5, ont pris fin. Conformément à l’entente, la Ville a remis le stationnement incitatif dans son état original compte tenu cependant de l’usure normale consécutive à son opération.

L’ancien poste sera démoli après la mise en service des nouvelles installations. (Photo : gracieuseté Hydro-Québec)

Les travaux de construction du nouveau poste débuteront sous peu. (Photo : gracieuseté Hydro-Québec)

Les analyses, l’élaboration du concept et l’ingénierie ont été effectués. Les travaux qui devaient commencer en 2024 débuteront plutôt en 2026 et devraient durer deux ans. Le démantèlement de l’ancien poste prévu en 2033 complètera le projet.