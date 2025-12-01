

MISE À JOUR : Ce sont finalement environ 400 cerfs qui auront été abattus lors des opérations d’abattage menées ces derniers jours par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) dans les parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno.

C’était l’objectif fixé par l’organisme qui invoque une surpopulation importante de cervidés et qui est confirmée par les plus récents inventaires réalisés en février dernier.



Les inventaires hivernaux faisaient état de 306 cerfs dans le parc du Mont-Saint-Bruno (ou 527 si l’on inclut les zones périphériques), et de 191 cerfs dans le parc des Îles-de-Boucherville (ou 219 avec les îles avoisinantes), rapporte la station.



Ainsi, sur les 497 cerfs recensés directement dans les deux parcs, la Sépaq avait pour objectif d’en abattre environ 400, ce qui laisserait moins d’une centaine d’animaux dans chaque territoire protégé.



Troisième année de contrôle intensif

L’an dernier, la Sépaq avait déjà éliminé 191 cerfs aux Îles-de-Boucherville et 96 au Mont-Saint-Bruno.

Le porte-parole de la Sépaq, Simon Boivin, a confirmé à TVRS qu’une nouvelle opération de contrôle de population était en cours la semaine dernière.



«L’opération est réalisée par une firme professionnelle en milieu périurbain, et la sécurité publique demeure la priorité», a-t-il déclaré.



En raison de ces interventions, l’accès aux deux parcs était interdit aux visiteurs.

