La Ville de Boucherville a présenté son budget 2026 qui totalise 153,8 M$ et qui est en hausse de 4,6% par rapport à 2025.



Le compte de taxes des Bouchervillois augmentera en moyenne de 1,75% en 2026. Pour une résidence unifamiliale moyenne de 723 400$, le compte de taxes s’élèvera à 2 876$, excluant les tarifs d’eau et de matières résiduelles, comparativement à 2 827 en 2025 $. Cela représente une augmentation de 49$.



La taxation résidentielle demeure sous l’indice des prix à la consommation (IPC) qui se situait à 3,3% en date du 31 octobre, a fait remarquer le maire Jean Martel qui présentait aux médias le budget 2026, le 2 décembre.



Par ailleurs, l’an prochain, la taxe commerciale augmentera de 4,8%, « après un gel de taxes de 2021 à 2024 », indique le maire. Pour un bâtiment commercial évalué à 1,3 M$, le compte de taxes grimpera de 27 359$ à 28 673$.



La taxe industrielle sera augmentée de 4,4%. Dans le secteur industriel, une propriété de ce secteur évaluée à 2,8 M$ verra sa facture passer de 54 533$ à 56 932$, une augmentation de 2 399$.



Les tarifs pour la collecte des matières résiduelles par logement sont aussi majorés. Ils passeront de 279$ à 285$, et ceux pour l’eau, de 220$ à 223$.



Pression majeure de l’agglo

Cet exercice est marqué par une pression financière persistante provenant de l’agglomération de Longueuil, a signalé M. Martel. 43 % du budget est consacré au simple paiement de la quote-part d’agglomération qui est en hausse de 6,1 % en 2026.



M. Martel a insisté longuement sur l’effet déterminant de l’agglomération de Longueuil sur le budget local. Depuis 2023, les hausses sont importantes, en 2025, elle était de 9,1%.



La quote-part à l’agglomération s’élève en 2026 à 66 482 390$ (62 690 864$ en 2025), celle de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) à 1 489 897$, alors que les dépenses locales se situent à 85 865 171$.



Le service de sécurité publique accapare 41% de la quote-part à l’agglo : le transport en commun, 24%; l’assainissement 6%; l’eau potable 4%, l’élimination des matières résiduelles, 6%; l’administration 8%; le service de la dette, 5%, et autres, 5%; et réserves financières 1%.



Bien que la hausse globale de l’agglomération soit de 5,15 %, elle ne frappe pas toutes les villes de la même manière, a expliqué M. Martel. Les coûts sont répartis selon la richesse foncière uniformisée. Boucherville, qui voit sa valeur foncière croître plus rapidement que d’autres municipalités, absorbe une hausse plus forte.



Ainsi, pour Boucherville, la contribution grimpe de 6,1 %. L’an dernier, la hausse avait atteint 9,1 %. Par comparaison, elle est de 6,36% à Saint-Bruno-de-Montarville; de 5,82% à Longueuil ; de 4,94% à Saint-Lambert; et de 2,9% à Brossard.

