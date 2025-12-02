C’est le temps des Fêtes et on voit plein de gestes de générosité durant cette période de l’année. À l’émission La Poule aux œufs d’or, le 30 novembre, un résident de Delson, Stéphane Lavigne, a remporté un lot de 409 000$ et il a permis du même coup à la Fondation Véro & Louis d’obtenir un don de 100 000$.



Il s’agissait d’une édition spéciale caritative, au cours de laquelle les participants ont pu choisir une cause qui leur est chère. Lors de l’enregistrement de l’émission, le gagnant a mentionné qu’un de ses proches est autiste. Celui qui a acheté son billet à l’épicerie IGA du Carrefour Candiac a dit qu’il a particulièrement à cœur la Fondation Véro & Louis, qui a pour mission de créer des milieux de vie adaptés aux personnes autistes de 21 ans ou plus. Rappelons que la première maison de l’organisme est située à Varennes et qu’elle accueille maintenant 20 résidents.



Loto-Québec versera donc un don de 100 000 $ dans les prochaines semaines. Il est à noter que l’animatrice Guylaine Guay, qui est également marraine de la Fondation, était dans les studios d’enregistrement lors du tournage.



