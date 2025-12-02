La sécurité de l’intersection du rang de la Vallée et de la route 229 (montée des Quarante-deux) a fait encore jaser lors de la dernière assemblée publique. Le ministère des Transport et de la Mobilité durable est d’avis que ce croisement est sécuritaire, mais la Ville insiste pour que soient mises en place des mesures de sécurité supplémentaires.



Rappelons dans ce dossier que la route 229 est de juridiction provinciale et qu’une piste cyclopédestre reliant le boulevard Armand-Frappier au rang de la Vallée a été inaugurée ce printemps. Les résidents du secteur Vilamo, qui sont adossés au Club de golf La Vallée du Richelieu, peuvent donc depuis quelques mois accéder entre autres au terminus d’autobus à l’aide du transport actif.



«Le Ministère considère que c’est sécuritaire, mais nous, on souhaite améliorer le confort des usagers qui utilisent la piste, donc c’est pourquoi on a fait des demandes auprès du Ministère pour sécuriser l’intersection», a indiqué la directrice générale de la Ville, Mélanie Brisson.



«On a eu une rencontre récemment avec le Ministère et il confirme que, pour lui, c’est une intersection sécuritaire. On s’est vu refuser de mettre des arrêts ou des feux de circulation ou un passage sécurisé. Mais par contre, on s’est vu accorder le droit de mettre la signalisation avancée pour mentionner la présence d’un passage de cyclistes et de mettre des bollards le long de la montée des 42.»



«C’est ce qu’on va travailler prochainement et on travaille en collaboration avec le Ministère pour refaire des comptages l’année prochaine pour quantifier l’utilisation de la piste, alors plus les gens l’utilisent et plus ça nous aide dans nos démarches», a-t-elle ajouté.



