La magie du temps des Fêtes s’installe à Sainte-Julie et le décompte est enclenché alors que le Défilé du père Noël parcourra les rues de la ville le samedi 6 décembre, pour le plaisir des petits et aussi des grands.



Parmi les nouveautés de cette 27e édition, il y a le Marché de Noël qui s’installera au centre communautaire (550, boulevard Saint-Joseph) du 5 au 7 décembre. Les gens pourront rencontrer bien au chaud des artisans locaux et régionaux, découvrir des produits artisanaux et gourmands, en plus de dénicher des cadeaux uniques à offrir ou à s’offrir.



Pour les enfants, une glissage géante haute d’une trentaine de pieds sera aménagée au cœur du village et ils pourront avoir un point de vue hors de l’ordinaire du site. Les populaires alpagas seront de retour et ils prendront part au défilé de nuit. Les Drag Queens seront également sur place afin d’ajouter un brin de folie à l’animation de l’événement.

Le Marché de Noël s’installera au centre communautaire du 5 au 7 décembre et, dès 16h, le village de Noël s’animera avant le défilé. (Photo : gracieuseté)



Dès 16h, le village de Noël s’animera alors que les Food Trucks seront prêts à sustenter les petites et grandes fringales. À la suite du défilé, il y aura soirée dansante animée par DJ4FUN jusqu’à 22h, avec un bar festif qui offrira notamment des bières de la Broue Shop et des cocktails prêts-à-boire.



Cette année, les gens pourront prendre part à un tirage moitié-moitié afin d’aider à financer ce grand événement familial et des codes QR seront visibles un peu partout sur le site. Aussi, les enfants pourront encore une fois déposer leurs demandes au père Noël dans la boîte aux lettres spéciale.



Comme c’est la tradition, le départ du défilé sera donné vers 18h au Maxi du Domaine des Hauts-Bois, alors que les gens seront invités à apporter grelots, lampes de poche, tam-tams, etc. pour être encore plus dans l’ambiance.



L’événement attire entre 10 000 et 15 000 spectateurs, selon les conditions météorologiques. Les gens viennent d’un peu partout sur la Rive-Sud, mais aussi de Montréal et la Rive-Nord, comme l’a fait remarquer la présidente de l’événement, Véronique McInnis, qui est à la tête de 350 bénévoles le jour même du défilé.



«Le temps que l’on peut mettre dans l’événement, c’est énorme, mais c’est pour le plaisir de le faire. On a tellement une belle équipe! De voir la magie dans les yeux des gens, c’est notre paye!» de sourire la responsable qui invite les gens en grand nombre.