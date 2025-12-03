Un communiqué circule depuis quelques jours et celui-ci est signé par 32 médecins des deux cliniques de Sainte-Julie, soit la Clinique familiale des Hauts-Bois et la Clinique médicale Sainte-Julie, qui font part de leur grande inquiétude quant aux conséquences de la Loi 2.



«Nous […] prenons la plume aujourd’hui pour manifester notre grande inquiétude face aux conséquences désastreuses de la Loi 2. Conséquences désastreuses pour vous, les patients, puisque ces changements vont entraîner des bouleversements majeurs qui menacent la survie de nos cliniques», indiquent-t-ils dans le document signé le 1er décembre.



Dans leur communiqué, ils indiquent que plusieurs médecins des deux cliniques ont pris la décision de quitter, que ce soit en devançant leurs retraites, en effectuant des changements de pratique ou en déménageant.

Ils précisent que six médecins à la clinique familiale des Hauts-Bois, située sur le Boul. Armand-Frappier, et un médecin à la Clinique médicale Sainte-Julie, située sur de Normandie, quitteront, entraînant «inévitablement une diminution de l’offre de services médicaux disponibles».



«À la Clinique familiale des Hauts-Bois, trois médecins prennent leur retraite, dont deux de façon anticipée, un médecin quitte pour aller pratiquer en Ontario, un autre médecin quitte pour le Nouveau-Brunswick et un médecin réoriente sa pratique pour effectuer de l’hospitalisation et de la pratique en CHSLD. Un médecin nouvellement diplômé qui devait débuter sa pratique en décembre, s’est désisté», ont-ils ajouté.



5 000 patients orphelins



Les signataires estiment que ces départs feraient en sorte que plus de 5 000 patients deviendraient orphelins.



Les quatre médecins propriétaires de la Clinique médicale Sainte-Julie craindraient même pour la survie de leur établissement. «Le recrutement de nouveaux médecins est devenu extrêmement difficile», ont-ils fait savoir en soulignant que la charge clinique et administrative qui est imposée par la Loi 2 «dépasse largement les capacités actuelles de l’équipe».



«À cela s’ajoute une réalité financière de plus en plus précaire : avec des revenus incertains, des coûts d’exploitation en hausse et des obligations administratives qui ne cessent de s’alourdir, la clinique ne pourra tout simplement pas survivre à long terme sans ajustements législatifs ou mesures de soutien concrètes.»



Les médecins signataires assurent qu’ils veulent continuer à soigner les citoyens de la région. «Pour ce faire, nous avons besoin de conditions de pratique adéquates et réalistes que la Loi 2 nous retire. […] Aidez-nous, manifestez-vous, pour que le gouvernement suspende la Loi 2 et reparte sur des bases de négociations saines avec vos médecins, pour votre santé.»



Ils invitent la population à signer une pétition «pour appuyer vos médecins dans la demande visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l’amélioration de l’accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services.»



Pétition : Demande visant à abroger la Loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l’amélioration de l’accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services



Cette publication a suscité des centaines de réactions de citoyens, dont la grande majorité appuyait ces médecins, alors que certaines personnes déploraient pour leur part une forme de «chantage» dans le cadre de ce projet de loi.





Cet article a été lu : 11