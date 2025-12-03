À la Maison Source Bleue, les soins palliatifs s’incarnent d’abord dans la présence humaine. Un regard posé avec douceur, une parole apaisante, une main tendue pour accompagner les derniers instants. Mais derrière cette bienveillance, un problème structurel met aujourd’hui cette mission en tension : un écart salarial moyen de 12% entre les employés de la maison et ceux du réseau public. La Campagne des Fêtes est lancée, et elle est plus essentielle que jamais.



Selon l’organisme, cet écart n’a cessé de se creuser au fil des ans, en raison notamment de la majoration des salaires dans le réseau de la santé.

«Soutenir nos équipes, c’est leur donner les moyens de poursuivre cette mission essentielle, avec la même chaleur, la même humanité et le même dévouement jour après jour», mentionne Nathalie Savoie, directrice générale de la Maison Source Bleue.



Un impact qui commence déjà à se faire sentir

Jusqu’ici, la Source Bleue avait su maintenir ses équipes. Mais le vent commence à tourner.



«On ne peut pas dire que le recrutement est en crise, mais on commence à le ressentir, autant dans l’embauche que dans la rétention», reconnaît Kelly-Ann Perras, coordonnatrice aux communications et soutien aux donateurs.



Cet enjeu est préoccupant pour une maison qui repose sur une équipe de 67 employés, épaulés par 8 médecins et 215 bénévoles. Leur travail qui est au cœur de la mission est d’offrir un accompagnement qui allie expertise clinique et profonde humanité.



Un financement insuffisant pour couvrir les salaire

La principale cause de l’écart salarial demeure le financement public, jugé insuffisant.



«Le financement gouvernemental actuel ne couvre pas adéquatement les salaires», tranche Mme Perras.

La situation n’a rien de nouveau. L’entente de financement est échue depuis mars dernier, et l’Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec mène présentement des négociations avec le ministère de la Santé pour obtenir un ajustement. Aucune réponse officielle n’a encore été communiquée.



Une mission rendue possible à 50 % par les donateurs



Pour assurer son fonctionnement annuel de 3,9 M$, la Maison Source Bleue dépend à parts égales du financement public et des dons.



«50% de notre budget provient des activités de financement et des dons », explique Mme Perras.



Chaque année, la Fondation Source Bleue doit amasser environ 2 M$ pour maintenir les services entièrement gratuits offerts aux patients. L’organisation multiplie les actions. Trois événements majeurs et deux campagnes annuelles sont organisées. Ils réunissent ensemble 50 % du financement total, dont 25 % uniquement en dons.



Depuis son ouverture en 2011, la maison a accueilli près de 3 300 personnes.



Des craintes pour l’accès aux soins



«Nous craignons plus que cet écart affecte l’accès aux soins et services»,

précise Mme Perras.



«Pour l’instant, la qualité humaine demeure intacte, portée par le dévouement des employés et des nombreux bénévoles. «Nous avons des gens de cœur incroyables», insiste-t-elle.



Des témoignages poignants



Dans son communiqué, la Maison Source Bleue met de l’avant des témoignages de familles qui ont pu accompagner un proche dans la paix. C’est le cas de Martin Aubut, dont l’épouse Shirley Byrns est décédée récemment à la maison.



Il décrit un lieu «empreint de bienveillance», où les derniers moments de sa femme ont été vécus «dans la paix et la lumière», guidés par un personnel qu’il qualifie «d’anges bien intentionnés».



Un appel à la solidarité



À l’approche des Fêtes, la Fondation Source Bleue lance un appel urgent à la générosité. La Campagne des Fêtes vise encore une fois à soutenir ceux qui, chaque jour, accompagnent les familles dans la fin de vie.



«Aidez-nous à prendre soin de ceux qui soignent. En faisant un don à la Campagne des Fêtes, vous permettez d’assurer la pérennité de la Maison Source Bleue et d’investir davantage dans la mission et ceux qui la rendent possible.», rappelle la directrice générale de la Fondation, Lyzianne Gagnon.





