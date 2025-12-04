L’ouverture d’une huitième école primaire à Boucherville a forcé la refonte du plan de découpage scolaire. Après avoir tenu une consultation publique en octobre, le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) assure avoir entendu le message des familles. Dans le nouveau plan de répartition adopté officiellement, la stabilité des élèves a été placée au cœur des décisions.



Trois scénarios avaient été présentés. Selon le CSSP, un consensus clair s’est dégagé des échanges à l’effet que la stabilité des élèves devait primer sur toute autre considération.



Le scénario retenu

Le conseil d’administration du CSSP a adopté à l’unanimité un plan qui reprend en grande partie le «scénario 2» soumis au public, mais y ajoute certaines rues : de Reims, de Provence, de Bourgogne, de Gascogne (au complet) et de Picardie (au complet).



Selon le plan final, les élèves de la nouvelle école proviendront des écoles Paul-VI, Louis-H.-La Fontaine et Père-Marquette. Seuls des élèves du secteur Normandie, actuellement inscrits à l’une de ces trois écoles, seront redirigés vers la nouvelle institution.



Le changement d’école ne touchera que ces élèves, et aucun autre déplacement n’est prévu.



Les classes modulaires seront retirées de l’école Pierre-Boucher, mais maintenues à l’école Les Jeunes-Découvreurs.

Les plans de répartition des écoles Antoine-Girouard, De La Broquerie, Les Jeunes-Découvreurs et Pierre-Boucher demeurent inchangés.



Les groupes d’adaptation scolaire resteront à Père-Marquette et Les Jeunes-Découvreurs.

Au total, le CSSP estime que 87% des élèves de Boucherville conserveront leur école actuelle, ce qui répond directement à la préoccupation centrale exprimée lors des consultations.



À l’écoute des familles

La directrice générale intérimaire du CSSP, Nathalie McDuff, affirme que le plan adopté reflète fidèlement les préoccupations du milieu.



«Le CSSP a pris en considération les commentaires et les idées des personnes consultées. Le plan adopté en témoigne. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les parents et les intervenants du milieu pour le bien-être de nos élèves.»

