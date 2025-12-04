La Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent (RIPRSL) a procédé récemment à l’arrestation d’un individu en lien avec une série d’incendies criminels dans les secteurs de Chambly et Carignan. Un appel à la population du territoire a été lancé afin de faire progresser l’enquête.



Le service de police a précisé que ces méfaits ont ciblé des bâtiments inoccupés ou abandonnés, tels que des cabanons, roulottes et granges, sans toutefois causer de blessés. Cette série d’incendies est survenue à Chambly et Carignan entre le 18 et le 28 novembre.



Les efforts conjugués des patrouilleurs et des enquêteurs de la Régie a mené à l’arrestation d’un individu dans le cadre d’une enquête portant sur ces événements criminels.



La RIPRSL indique que l’enquête se poursuit et que l’identité du suspect ne peut être révélée tant que le dossier n’a pas été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales, et autorisé par celui-ci.



Elle ajoute que toute information pouvant aider l’enquête peut être transmise en toute confidentialité au numéro Info-crime: 450 536-3333, poste 399.





