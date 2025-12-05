Les travaux de construction d’un nouveau lieu de retour Consignaction+, près du marché d’alimentation Metro, sont bien avancés et ce nouveau service devrait bientôt ouvrir ses portes à la population.



Un coup d’œil à l’intérieur du local permet de croire qu’il ne manque plus grand-chose avant que l’on accueille les premiers utilisateurs.





Par courriel, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons nous a répondu qu’elle «ne confirme pas les dates d’ouverture des lieux de retour à l’avance. Les médias seront avisés le jour de l’ouverture.»



Précisons qu’un lieu de retour Consignaction+ offre le retour des contenants de boisson consignés un à un dans des récupératrices automatisées de nouvelle génération.



Il est également possible d’effectuer sur place le dépôt de sacs transparents de contenants de boisson consignés non triés. Les contenants sont comptés ultérieurement et le remboursement est effectué par virement électronique. Il est toutefois important de noter que ce service nécessite l’utilisation de l’application mobile Consignaction.



Finalement, on peut procéder aussi au retour en vrac de grandes quantités de contenants de boisson consignés non triés. Des équipements de haute performance permettent de trier et de décompter rapidement les contenants de boisson consignés.



À partir de 2027, l’élargissement de la consigne connaîtra une troisième phase où s’ajouteront les contenants de boisson en verre et en carton multicouche de 100 ml à 2 litres, ce qui comprend les bouteilles de vin, de cidre, de spiritueux et autres boissons.



Il est à noter que les citoyens pourront encore continuer de rapporter leurs contenants chez les détaillants.

