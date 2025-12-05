À l’issue de la traditionnelle collecte de rue, le 4 décembre, la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud a récolté plus de 250 000$ en argent.

Il s’agit d’un montant significativement plus élevé que l’année dernière, où un peu plus de 150 000$ avaient été amassés à l’issue de la collecte de rue.

La collecte se poursuit d’ailleurs à différents endroits sur le territoire et en ligne. L’objectif pour cette année est 450 000$ d’ici le 31 décembre.

«Nous sommes confiants d’atteindre notre objectif», écrit l’équipe de la Guignolée.

Ceux qui souhaitent faire des dons en argent ou en denrées non périssables peuvent le faire dans les pharmacies Jean Coutu Grande-Allée/Place Portobello/boulevard Cousineau/Saint-Lambert, dans les épiceries Maxi, Provigo, IGA et chez les concessionnaires Nissan. Il est aussi possible d’effectuer des dons en ligne.

Un entrepôt réservé pour la collecte de produits et denrées est aussi ouvert jusqu’au 24 décembre, au 4500, boul. Kimber, du lundi au jeudi de 9h à 15h. Il faut cependant appeler au 450 462-9181 avant de se rendre à l’entrepôt pour une livraison.