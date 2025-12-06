La transition énergétique se poursuit à Varennes et la Ville a fait savoir récemment qu’elle installera le mois prochain quatre nouvelles bornes de recharge électrique à double branchement, portant le nombre total de points de recharge publics de 24 à 32 sur son territoire.



Varennes a indiqué que deux bornes doubles seront déployées au parc-école du Carrousel, une au parc Ki-Ri et une au parc Marie-Victorin.



On retrouvait déjà des points de recharge publics au stationnement incitatif Jules-Phaneuf, à la piscine du parc du Pré-Vert, à l’Espace des Bâtisseurs, au Centre multisports régional ainsi que dans plusieurs autres parcs.



Elle précise que le tarif de 1,50$ de l’heure permet aux véhicules de rester branchés jusqu’à quatre heures consécutives. Les espaces dédiés à la recharge sont accessibles tous les jours, de 6h à 22h.



La Ville souligne qu’au printemps 2026, elle accueillera le premier véhicule de pompier Unité d’urgence 100% électrique en Amérique du Nord.





Cet article a été lu : 61