Une somme de 342 418$ a été octroyée aux cinq bibliothèques publiques autonomes de la circonscription de Verchères afin de bonifier leurs collections documentaires.



La députée de Verchères, Suzanne Roy, en a fait l’annonce il y a quelques jours en précisant que cette somme de 342 418$ est accordée aux bibliothèques de la région via l’Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes.



Mme Roy a ajouté que ce financement bénéficiera aussi à la chaîne du livre québécoise, puisque les bibliothèques ont l’obligation de s’approvisionner auprès des librairies agréées de leur région.



Pour leur part, les bibliothèques municipales de Sainte-Julie et de Varennes recevront respectivement une somme de 135 758$ et 110 371$.



«Accéder à des milliers d’ouvrages littéraires à quelques pas de la maison, quel bonheur! Je suis fière de pouvoir soutenir les bibliothèques de la circonscription, ces lieux rassembleurs qui témoignent de la richesse et de la vitalité de notre culture. Pour les petits comme pour les grands, un univers entier s’ouvre à portée de main. Puisse ce soutien financier enrichir encore la variété de nos bibliothèques, déjà si bien garnies et admirablement entretenues», a mentionné la députée de Verchères.



