Un résident du chemin de la Butte-aux-Renards, Richard Duff, a fait part d’une idée au nouveau conseil afin de simplifier la vie aux citoyens qui n’ont pas un accès direct à l’eau potable.



Cette problématique se voit dans de nombreuses municipalités à travers le Québec, dont à Varennes et Boucherville, essentiellement dans les secteurs ruraux, donc éloignés des zones plus densément peuplées. Le raccordement de ces secteurs ruraux au réseau d’aqueduc coûterait des millions de dollars et la facture doit être payée par les citoyens qui vont en bénéficier, ce qui représente un montant très important pour eux.



«J’ai trouvé une solution qu’on a vue à Boucherville, a expliqué M. Duff. Eux autres ils permettent à des citoyens d’aller au poste de pompier avec leur réservoir. Les pompiers remplissent ça, puis ils s’en vont chez eux. Ça n’a pas l’air compliqué. Est-ce que c’est quelque chose qu’on pourrait envisager?»

«Ce n’est pas une idée farfelue, a répondu le maire. Je vous dirais que ça risque d’être plus facilitant avec la nouvelle caserne. Vous allez dire, ouais, mais ce n’est pas pour demain matin, je comprends, mais on souhaite l’avoir dans les meilleurs délais.»



«Est-ce qu’on peut réussir à les accommoder dans les anciens ateliers municipaux? C’est sûr que c’est des hoses normales qu’on a, ce ne sont pas des tuyaux de 2 ou 3 pouces pour être capables d’avoir un débit ultra-rapide, mais si vous me dites que ça aiderait, l’avantage c’est que ce bâtiment-là est ouvert très souvent dans la semaine, donc très accessible et on a même des services de garde la fin de semaine.»



«Ça peut être une option qui n’est pas une mauvaise idée. On va la regarder. L’idée est intéressante», a souligné Martin Damphousse.



