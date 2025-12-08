Un important carambolage impliquant un camion semi-remorque paralyse présentement une portion de la route 132 à Longueuil, en direction est. À la suite d’un ralentissement, le poids lourd n’a pas été en mesure de freiner. Une série de collisions a suivi impliquant cinq véhicules.



L’accident s’est produit vers 14 h, près du boulevard Jean-Paul-Vincent, dans la voie de droite de la 132 en direction est, utilisée par les automobilistes se rendant vers Québec. D’après les premières constatations, la conductrice du semi-remorque aurait heurté la file à pleine vitesse.



Six personnes ont été transportées dans un centre hospitalier pour être traitées pour des blessures mineures, selon l’agente Marie T.Bolduc, de la Sûreté du Québec. Parmi les blessés, il y aurait deux enfants, selon TVA Nouvelles.



Le secteur est à éviter pour le moment encore. L’autoroute 132 en direction de Varennes a été fermée, provoquant un vaste embouteillage.



La conductrice du camion sera rencontrée par les enquêteurs afin d’éclaircir les circonstances exactes de la collision.



