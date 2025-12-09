Des citoyens exaspérés par les nombreux passages de camions chargés sur le chemin de la Butte-aux-Renards, de jour comme de nuit, prennent régulièrement la parole durant les assemblées publiques à Varennes. Le maire leur a promis une rencontre en début d’année 2026 avec les entreprises concernées afin de trouver des pistes de solutions.





Ces citoyens sont grandement affectés par le passage de centaines de camions à chaque jour en direction de la carrière de Varennes. Lors de la séance du 7 octobre 2024, leur frustration a atteint un sommet, alors qu’ils ont enregistré près de 20 000 passages de camions en septembre, dont 8 000 pour la construction de Northvolt à l’époque.



«Est-ce que la seule solution pour retrouver une vie normale c’est déménager? […] Est-ce qu’il y a de l’espoir quelque part pour les gens de la Butte?», avait tonné à cette rencontre Steve Riis-Christensen.



Dans ce dossier, le maire, Martin Damphousse, a rappelé à plusieurs reprises qu’un projet de voie de contournement avait été deux fois refusé par la Commission de la protection du territoire agricole du Québec.



Lors de l’assemblée du 1er décembre, Martin Damphousse s’est adressé à l’un des citoyens qui dénonce à chaque mois cette difficile situation, Richard Duff.



«La semaine passée, j’étais absent et j’ai bien sûr écouté le visionnement de la séance. M. Duff, vous avez posé la question à Mme Collin à savoir si la rencontre à laquelle je m’étais engagé à faire se fera et elle vous a répondu : probablement pas avant Noël parce qu’on est un peu chargé, mais assurément en début d’année.»



«Je vous le confirme. La date n’est pas fixée, mais je vais respecter mon engagement avec les entreprises concernées et les gens de votre rue pour qu’on puisse échanger ensemble pour voir si on est capable de trouver des solutions», a affirmé le maire.

