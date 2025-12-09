Pour un département de création, il est important de connaître les tendances actuelles. Il y a les tendances plus visuelles comme les couleurs, les textures, les styles, etc. Il y a aussi les tendances autour des outils de la marque, des éléments qui la supporte comme le ton de voix, par exemple.

Prioriser les objectifs plutôt que les tendances

Pour créer des images de marque efficaces et performantes, il faut prioriser les résultats et les objectifs, au-delà des tendances. Il faut comprendre à qui on s’adresse. Nous attachons donc plus d’importance à suivre et même à définir les tendances qui génèrent une connexion émotive qui, à terme, propulsent votre marque. Les tendances visuelles, la mode ou même une couleur, ça passe. Une marque, ça doit durer.

Les consommateurs n’achètent pas un marteau, ils achètent la capacité de planter un clou.



Le clou ne génère pas de passage à l’action. Il sert à suspendre une photo.

La photo ne suffit pas pour précipiter un achat.

ALORS QU’EST-CE QUI MOTIVE L’ACHAT DU MARTEAU ?

Il faut vendre l’émotion, la connexion générée par la photo de son petit-fils.



Le ton de voix: la connexion, l’émotion.

À titre d’exemple, quand on a développé l’image de marque du Partage. Le ton de voix a contribué à générer la connexion, l’émotion.



GRAVITÉ MARKETING a repensé l’image de marque, développé le ton de voix, les plateformes créative et publicitaire ainsi que l’ensemble de l’environnement de la marque, en plus de conceptualiser son nouveau site Internet. La plateforme propose une expérience UX améliorée et permet d’accroître la visibilité de l’entreprise.

Partage devient un déclencheur émotionnel, autant pour les donateurs que les bénéficiaires.

En construisant Partage autour des émotions et la connexion, on a créé une marque plus efficace et on a pavé la voie vers leur succès.

Plus la connexion est profonde, plus la marque sera performante.

La nouvelle image de marque, la plateforme créative ainsi que le site internet du Partage permettent à l’organisme québécois de se démarquer positivement des autres organismes du genre, partout au Québec et au Canada.

Tu veux construire une marque performante ?

Contacte-nous maintenant!