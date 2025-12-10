Près de 10 M$ seront consacrés à des actions visant la résilience climatique en 2026. C’est l’un des faits saillants du Programme triennal d’immobilisations (PTI) présenté la semaine dernière par le maire Jean Martel.



Cet exercice de planification permet à la Ville de regarder vers l’avenir et de déterminer les projets prioritaires pour les trois prochaines années. Des investissements de 22 595 000$ sont prévus en 2026; de 47 950 000$ en 2027; et de 48 966 000$ en 2028.



M. Martel a précisé que ce programme est une projection et susceptible d’être ajusté selon les circonstances. «Un PTI, ça peut varier. On peut changer le plan de match pour différentes raisons», a-t-il expliqué, citant plusieurs exemples récents dont le Centre multisport, retardé d’un an en raison d’un appel d’offres trop élevé, ou encore la piscine extérieure, reportée après que la Ville n’ait pas obtenu la subvention espérée. À l’inverse, certains travaux peuvent s’ajouter en urgence comme la rue des Vétérans, lourdement inondée, qui a dû être refaite malgré son absence du plan initial.



«L’année la plus rapprochée est toujours la plus représentative de ce qu’on va vraiment faire. Plus on s’éloigne, plus c’est estimatif», a souligné le maire.



Rue de Normandie

En 2026, plus de 10 M$ sont investis dans la résilience climatique et la modernisation des infrastructures.

En tête de liste des projets figure la réfection complète de la rue de Normandie, un chantier réclamé par plusieurs citoyens et évalué à 6 125 000 $. La Ville y prévoit un surfaçage complet ainsi que l’installation de puits de captation d’eau de pluie, une technique de plus en plus répandue permettant de retenir l’eau à la source et de limiter la pression sur les égouts municipaux.



Selon M. Martel, ces interventions s’inscrivent directement dans la stratégie face aux épisodes de pluies extrêmes, particulièrement dans le secteur Joseph-Lafortune et Calixa-Lavallée, où la retenue de l’eau «est l’une des façons les plus efficaces d’aider les citoyens touchés par les inondations».



Secteur Noyon

Une somme de 5 M$ est prévue pour la réfection des rues De Noyon, Père-Le Jeune (entre Jean-Maneau et De Noyon) et Jean-Plouf (entre les rues Pierre-Piché et Joseph-Bouchette), un secteur lourdement touché par les pluies diluviennes du 9 août 2023.



Contrairement à d’autres chantiers, il ne s’agit pas ici de simple resurfaçage, les égouts seront remplacés par des conduites de plus grand diamètre. Dans le parc de Noyon, des bassins de rétention seront installés en cas de pluies exceptionnelles. Le parc Joseph-Huet bénéficiera également de nouveaux ouvrages de captation.



