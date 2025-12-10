

La communauté de Boucherville est en deuil à la suite du décès de Grégoire Laroche, un garçon de 10 ans dont le courage et la détermination ont marqué des milliers de personnes. Atteint d’une forme rare et agressive de leucémie dendritique, Grégoire avait ému tout le Québec alors qu’il menait une véritable course contre la montre pour obtenir un traitement expérimental offert uniquement à Toronto.



Depuis son diagnostic en janvier 2024, Grégoire a traversé des épreuves exceptionnelles : chimiothérapie, greffes de cellules souches, séjours en soins intensifs, et l’attente angoissante d’un médicament salvateur développé par Syndax Pharmaceuticals.



Malgré les efforts de ses parents, des équipes médicales de Montréal et de Toronto, et d’un vaste mouvement de solidarité, son état s’est finalement détérioré. Le jeune garçon s’est éteint le 18 novembre entouré des siens.



Au cours des derniers mois, Grégoire avait inspiré toute une ville, et bien au-delà. Son histoire avait fait les machettes dans plusieurs médias dont La Relève lorsqu’un retard administratif avait freiné l’approbation du traitement par Santé Canada, une situation qui avait mobilisé des centaines de citoyens, des élus et des médias.



Il avait également touché les cœurs avec la publication de Les mystérieux toutous de Grégoire, un livre pour enfants imaginé depuis son lit d’hôpital et réalisé grâce à la collaboration de quatorze illustrateurs. Les profits du livre, comme l’avait souhaité la famille, sont versés à Leucan et à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.



Dans un message publié sur Facebook, son père a invité la population à venir célébrer la vie de Grégoire lors de deux périodes de condoléances et d’exposition de souvenirs, les 19 décembre (15h à 20h) et 20 décembre (12h à 15h) à l’Hôtel Mortagne, à Boucherville



La famille demande aux visiteurs de confirmer leur présence via le lien suivant :

https://www.munacelebration.com/gregoire-laroche



Par respect pour les contraintes du lieu, aucune fleur ne sera acceptée. Ceux qui souhaitent offrir un témoignage de sympathie sont invités à se procurer le livre de Grégoire. Les profits vont à Leucan et à la Fondation de l’hôpital de Montréal pour enfants.



Toutes nos condoléances à la famille et amis de Grégoire.

