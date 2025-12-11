La Ville de Longueuil s’est dit favorable à la réalisation d’un projet majeur de 670 logements à but non lucratif porté par l’OBNL Partenariat pour du Logement Abordable Novateur (PLAN). Le complexe serait érigé sur le terrain de l’ancien Paladium de Longueuil, fermé depuis 2020, à l’intersection des boulevards Roland-Therrien et Fernand-Lafontaine.

Pour permettre l’avancement du projet, la Ville s’engage à en assurer un traitement prioritaire et à présenter prochainement au conseil municipal une résolution d’autorisation en vertu de la loi récente modifiant plusieurs dispositions en matière d’habitation. Cette résolution établirait un cadre réglementaire particulier pour ce développement.

Un projet de 670 logements à but non lucratif est envisagé sur le site de l’ancien Paladium de Longueuil. (Photo : GoogleMaps)

Le projet nécessite toutefois des dérogations, notamment en ce qui concerne la hauteur permise et la densité, puisqu’il prévoit un ensemble résidentiel plus imposant que ce que la réglementation actuelle autorise dans ce secteur. L’autorisation municipale sera conditionnelle au maintien du statut sans but lucratif des logements, une exigence qui devra être formalisée dans une entente entre l’OBNL et la Ville.

Selon Jonathan Tabarah, leader de la majorité et responsable des finances et infrastructures, cette initiative s’inscrit pleinement dans la Stratégie d’habitation de Longueuil, qui vise à accroître l’offre résidentielle en éliminant les obstacles au développement. La Ville juge également que le modèle proposé par le PLAN est novateur et conforme à sa vision en matière de qualité architecturale et de milieu de vie.

Publireportage quelques jours avant l’ouverture officielle du Paladium de Longueuil. (Photo : Le Courrier du Sud, 23 mars 1977, Cahier A)

Le PLAN compte gérer le projet à ses débuts, tout en cherchant des OBNL ou organismes parapublics pour acquérir progressivement les différentes phases. Certains auraient déjà manifesté leur intérêt, ce qui pourrait permettre d’obtenir des subventions supplémentaires afin d’offrir des logements encore plus abordables.

Rappelons que le Paladium de Longueuil, emblématique centre de loisirs, a fermé ses portes le 30 juin 2020 après 43 ans d’activité.