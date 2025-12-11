L’heure de la collation à la résidence pour ainés Les Quatre Saisons à Châteauguay a tourné à la fête le 3 décembre lors de la visite de journalistes de Gravité venus leur distribuer des biscuits de Noël cuisinés par l’équipe dans le cadre de la deuxième édition de la Recette de Noël Gravité.

Huit membres de la rédaction de Gravité et sa PDG Julie Voyer ont mis le cap vers la résidence en après-midi pour la distribution des biscuits de Noël. L’objectif : faire plaisir aux ainés qui habitent à la résidence des Quatre Saisons. D’après notre constat, on peut dire que c’est mission accomplie!

Les biscuits au pain d’épices et au sucre ont été distribués aux résidents réunis dans la salle à manger. Mais ce qui a réellement contribué au succès de cette activité, c’est la présence du chansonnier Denis Miron venu jouer des succès d’aujourd’hui et d’antan ainsi que quelques chansons de Noël.

Le chansonnier Denis Miron pendant sa prestation à la résidence Les Quatre saisons. (Photo : Le Soleil – Denis Germain)

Le chansonnier cumule plus de 40 ans d’expérience de boite à chansons. Les curieux qui aimeraient le voir en spectacle auront l’occasion de le faire à la salle Albert-Dumouchel à Valleyfield le 24 janvier. Une partie des profits des billets ira à la Maison d’hébergement Dépannage Valleyfield.

Des résidents comblés

Des résidentes n’ont pas hésité à se lever pour danser, certaines d’ailleurs avec notre collègue journaliste Mario Pitre. «On est pas encore morts!», s’est exclamée Louise Bertrand retournant s’assoir après une danse, grand sourire aux lèvres. Ils ont d’ailleurs été plusieurs à nous témoigner avoir adoré la prestation de M. Miron.

Des membres de l’équipe de Gravité ont remis des poinsettias à chacun des résidents. (Photo : Le Soleil – Valérie Lessard)

Des poinsettias ont également été offerts à chacun des résidents, remis généreusement par le supermarché IGA Reid et Boursier à Mercier.

«C’est de toute beauté!» a mentionné une des résidentes. «C’est extraordinaire!» a ajouté une autre dame.

Notre visite tombait à point, puisque les résidents avaient été privés d’activités pendant près de deux semaines en raison d’une éclosion de gastro. Des mesures avaient été prises pour éviter une propagation juste avant le temps des Fêtes.

Le plaisir était au rendez-vous pendant l’activité. (Photo : Le Soleil – Denis Germain) Les sacs de biscuits prêts à être distribués aux résidents. (Photo : Le Soleil – Yanick Michaud) La collation était animée cet après-midi à la résidence Les Quatre saisons. (Photo : Le Soleil – Denis Germain) Les lutins de Gravité venus livrer les biscuits en compagnie de Linda Caron responsable des loisirs à la résidence et une collègue. (Photo : Le Soleil – Denis Germain)

Ce genre d’animation fait une réelle différence dans le quotidien des ainés, selon Isabelle Caron, responsable des loisirs à la résidence. «Ils n’attendent que ça les partys! Ils adorent ça! La musique c’est tellement réconfortant et stimulant pour eux», explique-t-elle. Elle prévoit d’ailleurs un mois de décembre bien rempli d’activités. «On veut aller chercher tous les gens qui malheureusement n’ont pas de famille ou très peu de visite. On veut qu’ils passent, eux aussi, un beau temps des Fêtes dans l’amour et la joie», poursuit Mme Caron.

Aux yeux de la PDG de Gravité, bien que cette activité visait à faire plaisir aux ainés, elle a aussi procuré de la joie à son équipe. «Ils nous en ont remis encore plus, ils nous ont remplis le cœur de bonheur et de gratitude! Quel moment magique!», a commenté Julie Voyer.

Journalistes-pâtissiers

Les journalistes-pâtissiers de Gravité se sont donné rendez-vous le 1er décembre dans les cuisines de Mélanie Lacasse Traiteur à Châteauguay pour confectionner plus de 350 biscuits au sucre et au pain d’épices. Les ingrédients avaient été offerts par le supermarché Métro Plus Châteauguay.

Les apprentis pâtissiers se débrouillent sans électricité. (Photo : Le Soleil – Marie-Josée Bétournay)

L’équipe s’est activée un peu après 9 h. Le mélange des ingrédients secs s’est fait dans la noirceur; une panne d’électricité touchant une partie de la région. À 9 h 55, la lumière est revenue.

Les biscuits ont été cuisinés comme un travail à la chaîne. Des journalistes ont confectionné les pâtes, les ont abaissées et découpées à l’aide d’emporte-pièces. D’autres rédacteurs ont déposé les biscuits sur des tôles. Puis, un dernier groupe était en charge de leur cuisson.

L’équipe de journalistes-pâtissiers à l’oeuvre. (Photo : Le Soleil – Marie-Josée Bétournay qui a aussi mis la main à la pâte)

En fin de matinée, les pâtissiers ont ajouté du glaçage tantôt vert tantôt rouge sur les biscuits afin de les rendre plus festifs. Une fois le glaçage sec, les biscuits ont été ensachés deux par deux.

L’activité culinaire s’est déroulée sur un fond d’ambiance du temps des Fêtes. Elle a fait place à des discussions, des rires, mais surtout à l’entraide entre les collègues. Un beau travail d’équipe!!

(Avec la collaboration de Marie-Josée Bétournay)