Le conseil municipal de Sainte-Julie a remis récemment un montant de 40 100$ afin de soutenir une quarantaine d’organismes œuvrant auprès de la population.



La majorité de cette somme a été amassée grâce aux commandites recueillies lors de divers événements municipaux, dont À vos marques Sainte-Julie, Les Julievernales et la Traverse de l’épouvante, alors que 11 250$ proviennent directement de la Journée de la famille.



Le maire, Mario Lemay, a rappelé à cette occasion l’importance des organismes qui œuvrent au service de la population. «La présence d’organismes est essentielle à la qualité de vie de notre ville. Lorsque nous organisons des événements, c’est pour continuer d’offrir à la population des services de grande qualité», a-t-il souligné.



Les organismes sont Art et Passion Sainte-Julie, l’Association étudiante Le Parcours, l’Association des propriétaires de chiens de Ste-Julie, l’Association de ringuette de Ste-Julie, l’Association de soccer Montis, l’Association du baseball amateur de Sainte-Julie, l’Association du hockey mineur de Ste-Julie, le Carrefour familial Sainte-Julie, le Centre de femmes Entre Ailes Ste-Julie, le Cercle de fermières, les Chevaliers de Colomb, le Club de natation Samak, le Club de patinage artistique de Ste-Julie, le Club de pétanque de Sainte-Julie, le Club de ski de fond Montéréski, le Club FADOQ Sainte-Julie, le Club Lions de Ste-Julie de Verchères, le Club Opti-jeunesse Sainte-Julie, le Corps de cadets 3014 régional Marguerite-d’Youville, le Défilé de Noël Ste-Julie, l’École de karaté Sankudo Sainte-Julie, l’École Les Dynamix, le Groupe Amical de Sainte-Julie, le Jardin communautaire Vincent-Provencher, la Journée de la famille Sainte-Julie. la Clé des champs Sainte-Julie, la Maison de l’Entraide, L’Envolée, centre d’action bénévole, Les Fines Lames, Les Gymnases Ste-Julie, la Ligue de balle donnée, les ligues de balle-molle féminine et masculine, la Maison des jeunes, l’Ordre des Filles d’Isabelle Cercle Marie-Julie #1342, Parents-Secours, Partajoie, Phobies-Zéro, Pickelball Ste-Julie, Rugby Junior Rive-Sud, Sentiers vélo Mont-Saint-Bruno, Société de généalogie de La Jemmerais, Troupe de théâtre dans l’parc, Volleyball Sainte-Julie et le 57e Groupe Scout de Sainte-Julie.





