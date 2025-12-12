L’agrandissement du CPE Miel et Melon de Sainte-Julie permettra d’offrir 13 nouvelles places subventionnées, offertes au tarif quotidien de 9,35 $.



La députée de Verchères, Suzanne Roy, a procédé récemment à l’inauguration de l’agrandissement du CPE. Elle a précisé que, parmi ces 13 places, 5 places sont réservées aux poupons, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des jeunes familles. Il est à noter qu’au Québec, 13 243 places subventionnées sont en voie de réalisation.



Le coût total du projet d’agrandissement s’élève à près de 1 360 000$, ce qui comprend un soutien financier de plus de 498 000$ provenant du gouvernement du Québec.



«Félicitations à la directrice générale, Annie Zizka et toute son équipe pour tout le travail accompli. Pouvoir grandir et s’épanouir dans un milieu sécuritaire et enrichissant est une mission qui me tient particulièrement à cœur et je suis fière que notre gouvernement appuie ce type de projet», a précisé la députée de Verchères, Suzanne Roy.



