Un citoyen de Varennes a pris le micro lors de la dernière assemblée publique afin de demander aux élus s’ils pouvaient… améliorer la période des questions aux citoyens.



«Est-ce que le conseil a pensé à modifier la façon de procéder afin de rendre la période des questions plus efficace et peut-être empêcher les débordements?» a demandé André Appleby le 1er décembre dernier.



Il a notamment ajouté «qu’il y a souvent les mêmes questions, les mêmes sujets qui reviennent. Souvent même les commentaires sont désagréables, puis il y a même des fois l’attitude qui devient arrogante, alors tout ça fait en sorte que la discussion devient stérile.»



Le maire, Martin Damphousse, lui a répondu : «Il est clair qu’en début d’année 2026, ce sujet-là va revenir parce que, honnêtement, c’est une préoccupation de tout le monde, autant des deux nouveaux [élus] que de tous les anciens, pour rendre ça plus démocratique, plus accessible».



«On nous a souvent dit qu’il y a beaucoup de citoyens qui ont des questions tout à fait pertinentes, mais quand ils viennent, ils sont un peu inconfortables, mal à l’aise, puis ils n’osent pas finalement se lever pour poser la question et ça, ça ne devrait jamais arriver.»



«Donc votre question est bonne, on va assurément jongler à des solutions, et puis on sait qu’il y a plusieurs villes qui ont apporté des modifications, et ça a l’air de bien fonctionner, mais c’est sûr que c’est un exercice qu’on va tous faire collectivement», a-t-il soutenu.



Cet article a été lu : 10