La troupe bouchervilloise Les Gougounes Masquées a fait rayonner le Québec en France, où elle participait récemment au Festival international de théâtre amateur francophone à Villers-Cotterêts. L’événement, présenté les 22 et 23 novembre, réunissait des formations venues de Belgique, de France, de Suisse… et du Québec.



Les jeunes artistes, dont la moyenne d’âge tourne autour de 16 et 17 ans, ont rapidement capté l’attention du public grâce à une présence scénique étonnamment assurée. Leur production, Le capitaine Horribifabulo, une comédie éclatée signée Simon Boudreault, s’est démarquée dans un contexte où les échanges culturels étaient à l’honneur.



La réception a été si enthousiaste que les Gougounes ont été rappelées à trois reprises, au point de devoir offrir un extrait supplémentaire de leur pièce pour satisfaire des spectateurs français conquis.



Cette participation québécoise a été rendue possible grâce au soutien des Ateliers Nez Rond, un organisme bouchervillois, ainsi que d’Axothéa, partenaire culturel basé en France.



De retour au pays, le metteur en scène Philippe Néron ne cachait pas sa fierté.



«On revient avec le sentiment d’avoir vécu quelque chose d’exceptionnel. Les jeunes se sont dépassés, le public a embarqué dans notre folie… Je n’ai jamais été aussi fier de voir nos talents d’ici briller à l’étranger.»

