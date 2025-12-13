La maison de répit l’Intermède offre des services aux familles vivant avec une personne présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, avec ou sans handicap physique. Si elle aide plusieurs familles du territoire de la Montérégie-Est, c’est elle qui a besoin d’un coup de main à son tour pour offrir encore plus de services.



La Fondation l’Intermède a lancé sa grande campagne de financement intitulée #UneMaisonPourLeRépit. L’objectif est d’amasser 1 000 000$ afin de compléter l’aménagement et l’ameublement de la nouvelle maison de répit située à Saint-Basile-le-Grand.



C’est l’ex-journaliste et chef d’antenne à TVA, Sophie Thibault, qui est porte-parole officielle de cette campagne. «Quand j’ai rencontré ces familles, j’ai compris à quel point cette Maison est nécessaire. Elle représente la dignité et l’humanité. Il faut la terminer ensemble.»



Pour sa part, le président du conseil d’administration de la Fondation l’Intermède, Marc Ayotte, a renchéri : «Avec cette campagne, nous ne demandons pas simplement des dons. Nous invitons la population à devenir alliée de ces familles. Ce que nous bâtissons ensemble, c’est un refuge : un endroit pour respirer, se reposer et continuer d’avancer.»



Pour faire un don en ligne, il suffit de cliquer sur le lien : https://repit-intermede.com/faire-un-don/





