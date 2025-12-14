

L’activité Noël d’antan, présentée hier à la place de l’église dans le Vieux-Boucherville, a été fort sympathique et a attiré de nombreuses familles.



Plusieurs animations étaient offertes, dont des tours de calèche, des spectacles de danse folklorique, des prestations musicales, des jeux d’antan tels qu’initiation au godendard, lecture d’un conte de Noël, et présence d’une petite fermette.



Du chocolat chaud, de la soupe aux pois et des rôtis au beurre d’érable, ont été servis au public.



À l’intérieur, la salle paroissiale accueillait des spectacles musicaux ainsi que des ateliers de bricolage de décorations de Noël. Les enfants ont particulièrement apprécié ces activités, réalisées avec l’aide de plusieurs lutins.



Des prestations musicales ont également eu lieu à l’église.

