Le nouveau conseil municipal à Sainte-Julie a présenté les principaux engagements de son équipe pour les quatre prochaines années, afin de rendre la ville «plus dynamique, plus inclusive et plus verte».



«La population souhaite également une ville encore plus en action, notamment grâce à des fêtes populaires de qualité et à une mise en valeur accrue de nos milieux naturels. Ces engagements reflètent les priorités exprimées par la communauté et traceront la voie des actions de notre conseil pour les prochaines années», a déclaré le maire réélu de Sainte-Julie, Mario Lemay.



La priorité centrale du conseil demeurera la protection de l’environnement et les élus veulent multiplier les gestes afin de préserver, protéger et mettre en valeur les forêts urbaines et ls milieux naturels, notamment les Étangs-Antoine-Charlebois, le boisé du Mont-Saint-Bruno et la forêt nourricière, afin d’en faire des milieux éducatifs et accessibles.



Ils continueront également leurs démarches auprès du gouvernement fédéral pour que le terrain de la Défense nationale devienne un espace vert accessible à la population. Ils vont également accroître la résilience des infrastructures face aux changements climatiques, en plus d’orchestrer la plantation d’arbres sur le territoire.



Sur les plans de la finance et de l’économie, le conseil poursuivra ses efforts pour assurer une gestion rigoureuse des finances publiques, tout en soutenant l’économie locale, notamment en encourageant l’achat local et en faisant la promotion des entreprises julievilloises. Ils s’engagent aussi à soutenir la rénovation et la construction de logements abordables à Sainte-Julie.



En ce qui concerne la circulation, le transport et le milieu de vie, le conseil veut notamment analyser la possibilité de réinstaurer le service Taxi 12-17, une initiative de transport collectif destinée aux jeunes, en plus d’améliorer le réseau cyclable et développer un lien interville vers Boucherville, afin de favoriser les déplacements actifs.



Plusieurs projets structurants en loisirs sont aussi sur la table de travail 2025-2029, dont la construction d’une patinoire réfrigérée couverte, qui permettrait également la tenue d’activités culturelles estivales et sportives, comme le pickleball ainsi que le basketball.



Finalement, le conseil entend travailler à la réfection de la piscine intérieure et la construction d’un gymnase double afin d’élargir l’accès aux plateaux sportifs, en plus de planifier la réfection de l’avant-champ des terrains de baseball au parc Jules-Choquet.





