L’équipe du groupe d’entraide L’Arc-en-Ciel des Seigneuries constate que la santé mentale des jeunes adultes au Québec se dégrade à un rythme préoccupant. Devant cette réalité, elle a conçu un projet de centre d’expertise en santé mentale numérique qui se veut unique au Québec et elle a lancé la plus importante campagne de financement de son histoire afin de récolter 500 000$ dans ce but.



La directrice générale de l’organisme, Kathleen Couture, déplore que les statistiques depuis la pandémie sont alarmantes : hausse du taux de suicide, augmentation de la détresse et de la solitude.



«Dans ma carrière, j’ai choisi d’accompagner les personnes vivant des défis en santé mentale, parce que je crois profondément que chaque être humain a le droit d’être écouté, accueilli et soutenu dans sa souffrance. J’ai aussi la conviction qu’en tissant des liens, on peut raviver l’espoir, retrouver un sens et se remettre en mouvement», a-t-elle soutenu dans une publication.



«Ayant moi-même vécu une période très difficile étant jeune, à ne plus voir les solutions, je suis consciente qu’une seule personne qui croit en ton potentiel est un Game Changer dans une vie», a-t-elle lancé, en disant vouloir offrir à chaque jeune «la possibilité de ne plus jamais traverser sa tempête seul».



Des besoins, une réponse



L’organisme rappelle qu’en 2021, un jeune sur 60 âgé de 15 à 29 ans a vécu une tentative de suicide, et les adolescentes de 15 à 19 ans affichent le taux d’hospitalisation le plus élevé au Québec pour ce type de détresse.



Cette situation se constate aussi dans la MRC de Marguerite-D’Youville et à Boucherville, où 13 jeunes ont été hospitalisés pour tentative de suicide en à peine deux mois. L’organisme y voit l’indice d’un vide criant dans l’offre de services et que les jeunes adultes ne trouveraient pas de réponses adaptées à leur réalité et à leurs besoins.



L’Arc-en-Ciel des Seigneuries veut faire de ce grand projet de centre d’expertise une base solide afin de développer une expertise approfondie en santé mentale numérique, spécifiquement tournée vers les jeunes adultes.



L’organisme aménage pour ce faire un nouveau local de 2 365 pieds carrés adjacent à leurs espaces actuels au centre-ville de Varennes afin d’y déployer un programme novateur et un milieu de vie accueillant.



Le projet regroupera plusieurs zones de services complémentaires, dont une salle de jeux vidéo conçue comme un espace d’intervention numérique immersive unique, et une salle multisensorielle pour favoriser l’apaisement, la pleine conscience et la gestion de stress.



Le coût estimé pour la première année de mise en œuvre de ce projet s’élève à 500 00$, dont 279 000 $ ont été confirmés à ce jour.



