Au fil des ans, le compte de taxes des Varennois n’a pas connu de hausses notables puisque l’augmentation moyenne annuelle a été de seulement 0,73% au cours des 16 dernières années. En ce qui concerne 2026, il n’y aura aucune augmentation du compte de taxes résidentiel.



Le maire de Varennes, Martin Damphousse, a présenté le budget 2026 de la Ville lors d’une séance publique extraordinaire qui s’est tenue à la Maison Saint-Louis le lundi 15 décembre dernier.





Si Varennes peut maintenir le compte de taxes résidentiel à un bas niveau, c’est principalement parce que le secteur commercial et industriel génère 64% des revenus de taxation à la Ville, comparativement au secteur résidentiel qui contribue à 36%. Il s’agit à peu de choses près d’un rapport du simple au double qui, dans la majorité des municipalités, est plutôt inversé alors que c’est le résidentiel qui constitue l’essentiel des revenus.





La valeur moyenne d’une maison à Varennes s’établit à 570 657$ et le taux de la taxe foncière du 100$ d’évaluation demeure le même par rapport à 2025, ce qui fait que la taxe foncière générale appliquée demeure à 2 060$ pour le propriétaire de la demeure.



Les tarifs pour les services de l’eau (183$) et l’assainissement des eaux usées (170$) demeurent aussi inchangés en comparaison avec l’année passée, soit 353$, ce qui signifie que le compte de taxes total (taxe foncière générale + services) demeure à 2 413$ en 2026.



Il est à noter que de légères augmentations sont apportées au taux de la taxe foncière du 100$ d’évaluation pour le secteur commercial, celui-ci passant de 1,3404$ en 2025 à 1,3672$ en 2026, alors que le secteur industriel passe de 1,6459$ à 1,6788$.



Le maire a indiqué dans sa présentation que la Ville a dû composer avec des hausses des quotes-parts versées aux organismes supramunicipaux et prévoir des investissements majeurs pour le Complexe aquatique.



Il a de plus rappelé que Varennes affiche toujours un taux de taxe foncière résidentielle des plus bas parmi les villes comparables, alors que celui-ci est fixé à 37¢ du 100$ d’évaluation.



