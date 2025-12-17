Lors du dépôt du budget, le maire a également présenté le Plan triennal des immobilisations 2026-2027-2028 et celui-ci indique que la Ville a plus de 24 M$ de projets prévus pour l’an prochain.



De ce montant de 24 401 845$ plus exactement, une somme de 9 196 000$ est prévue pour des travaux de génie, 7 088 500$ est réservée pour les bâtiments municipaux, 4 550 000$ sera investi dans le matériel roulant et 3 017 345$ dans les parcs.



Plusieurs grands chantiers ont également été annoncés lors de la présentation du budget 2026, comme la rénovation du Complexe aquatique, la réfection des terrains de tennis au parc Marie-Victorin et la construction à l’entrée du parc de la Commune d’un quatrième réservoir sous-terrain de rétention d’eau afin de renforcer la résilience climatique du territoire.



La Ville planifie également la réfection des rues Charbonneau, Brunelle et des Tilleuls, et elle aménagera aussi un nouveau module de jeux au parc du Pré-Vert et installera des zones ombragées dans ses espaces verts.



«Au cours de l’automne, nous avons rencontré beaucoup de citoyens qui ont suggéré d’être consultés sur divers projets municipaux. Nous les avons bien entendu et nous organiserons des activités de consultations publiques pour l’aménagement d’une section du parc du Carrousel ainsi que de l’espace vert situé à l’angle de la route Marie-Victorin et de la rue Sainte-Anne, à l’est de la ville. De plus, nous consulterons les associations sportives à propos des terrains de baseball, de soccer et de volleyball de plage», a mentionné le maire Martin Damphousse.



Les détails du budget 2026 sont disponibles sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : www.ville.varennes.qc.ca.



