Pour Jean-Martin Côté, président de la Fondation Compagnom, la mission repose sur un principe profondément humain: soutenir la santé mentale et redonner au suivant. «La mission de la Fondation, c’est la prévention en santé mentale et le soutien aux initiatives de la région. J’accompagne des groupes qui ont besoin de répit ou d’aide pour améliorer leur parcours, et on finance des projets qui font une différence», explique-t-il.

Chaque année, la Fondation redistribue 100 000 $ à une vingtaine d’organismes, un modèle unique qui surprend souvent. «La ville me paye pour gérer l’Hôtel Manoir d’Youville à Châteauguay. Plutôt que de garder cet argent-là pour moi, je le redonne à la société.» Pour lui, l’impact humain dépasse largement toute logique comptable.

Un soutien qui transforme des parcours

Parmi les organismes aidés, M. Côté cite en exemple Les Toits d’Émile. Cet organisme accompagne des personnes vivant avec des enjeux de santé mentale, et la Fondation les soutient bien au-delà du financement. «Ils viennent au manoir pour leurs réunions, et je paie même le party de Noël pour les usagers. Si les employés ne sont pas soutenus, ils ne peuvent pas aider les autres. C’est un effet multiplicateur.»

La Fondation intervient aussi lors de situations d’urgence. Lors d’un incendie dans un HLM, elle a assumé une partie des frais d’hébergement pour les sinistrés. «Aider quand la vie frappe, c’est ça qui donne du sens», résume le président.

Une école-entreprise qui change des vies

Autre projet-phare: l’école-entreprise intégrée à l’Hôtel Manoir d’Youville, où des jeunes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience légère apprennent les bases du milieu hôtelier.

«Ça a changé leur vie… et la vie des parents aussi. Ils se sentent valorisés, ils sentent qu’ils ont une place dans la société», affirme M. Côté. Il se souvient encore de leur arrivée, souvent timide, parfois anxieuse. Aujourd’hui, ces jeunes saluent les clients, accomplissent leurs tâches avec fierté et participent pleinement au fonctionnement de l’établissement. «Ce sont devenus mes meilleurs ambassadeurs. Ça apaise même mon équipe. Ces jeunes-là sont purs, ils amènent une couleur unique.»

Grandir pour aider davantage

Maintenant installé en Montérégie, Jean-Martin Côté souhaite élargir l’impact de la Fondation vers l’est de la région. Pour y parvenir, il mise sur des initiatives créatives et accessibles, comme un spectacle-bénéfice qui sera présenté le 12 juin à Saint-Bruno-de-Montarville.

Un projet particulièrement innovant attire aussi l’attention: une série de quatre bières artisanales, chacune associée à une cause sociale chère à la Fondation — les immigrants, la santé mentale, les personnes autistes et les artistes. «On a demandé à la population de proposer des images pour représenter ces quatre volets. C’est incroyable de voir le talent des gens.»

Les illustrations gagnantes apparaîtront sur les étiquettes, et toutes les œuvres seront présentées lors d’une exposition. Pour chaque bière, une partie des bénéfices sera remise à des organisations œuvrant directement pour la cause qu’elle représente.

Un appel au mouvement

Pour le président, le changement social commence par des gestes simples. «Dès qu’il y a des petits gestes un peu partout, ça fait boule de neige. C’est comme ça qu’on change la société.» Il souligne que soutenir la Fondation peut se faire de multiples façons : en participant à un événement, en faisant un don ou même en séjournant à l’hôtel social — une première au Québec et une grande fierté pour lui.

«Cet argent-là, j’aurais pu le garder pour moi. Mais le redonner, ça me donne un effet multiplicateur incroyable. Voir le bien que ça fait, ça n’a pas de prix.»