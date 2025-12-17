Face aux précipitations extrêmes qui se multiplient, Boucherville veut mobiliser ses citoyens pour renforcer la résilience du territoire.



La Ville franchit ainsi une nouvelle étape dans son adaptation aux changements climatiques en adoptant un programme d’aide financière ciblé pour réduire les risques d’inondations résidentielles.

Offert uniquement en 2026, ce nouveau soutien est rendu possible grâce à un financement d’Intact Corporation financière.



Les précipitations extrêmes provoquent de plus en plus souvent une surcharge des réseaux d’égouts combinés et pluviaux. Cette pression accrue contribue à accentuer les risques d’inondation pour plus de secteurs résidentiels.

Face à cet enjeu, le Conseil a donné le feu vert à ce nouveau programme, qui met de l’avant des aménagements axés sur la gestion durable des eaux de pluie.



Le programme encourage les citoyens à adopter des solutions permettant de retenir et d’infiltrer l’eau directement sur leur terrain, afin de limiter le ruissellement vers les infrastructures municipales.



Les subventions accessibles en 2026 comprennent l’aménagement de jardins de pluie (remboursement de 50% du coût, jusqu’à 1 000$); la déminéralisation et l’installation de surfaces perméables (remboursement de 50%, jusqu’à 2 000 $); l’installation de rallonges ou déflecteurs de gouttières (remboursement de 50%, jusqu’à 10$ par rallonge, pour un maximum de 4 par propriété).



Selon la Direction de l’environnement et de la transition écologique, ces trois types d’aménagements ont démontré leur efficacité pour réduire le ruissellement, améliorer l’infiltration dans le sol et diminuer les risques de surcharge du réseau lors des fortes pluies.



Partenariat majeur avec Intact

L’initiative s’inscrit dans un projet plus vaste financé par Intact Corporation financière, qui a doublé en 2025 son enveloppe nationale pour les projets de résilience climatique, portant l’investissement à 3,1M$. Les municipalités peuvent recevoir jusqu’à 200 000$.



Le maire Jean Martel a récemment précisé que si des assureurs financent de tels programmes de prévention, c’est parce qu’en réduisant les risques d’inondations, ils réduisent du même coup, des réclamations et les coûts auxquelles ils doivent faire face.



Lancement en 2026

La Ville prévoit dévoiler au début de l’année 2026 les lignes directrices techniques, les modalités de dépôt de demande et l’accompagnement offert aux propriétaires. Pour obtenir la subvention, les propriétaires devront respecter plusieurs conditions, notamment la réalisation des travaux entièrement en 2026.

