En 2026, le propriétaire d’une résidence unifamiliale à Sainte-Julie doit s’attendre à une augmentation de son compte de taxes de l’ordre de 3,79%, en moyenne. Cette hausse est en partie liée aux frais entraînés par l’implantation de la nouvelle garde 24/7 du Service de sécurité incendie.



Lors de la présentation du 16 décembre dernier, le maire Mario Lemay a souligné que 38% de cette majoration du compte de taxes est due à la mise en place d’un service de garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la caserne de pompiers. Ce pourcentage correspond à 45,29$ sur l’augmentation prévue de 119,92$ pour le compte de taxes d’une maison moyenne.



Avec ce nouveau service, il y aura présence de quatre pompiers en tout temps à la caserne, ce qui permettra un délai de réponse de cinq minutes dans le périmètre urbain de la ville. En 2026, il y aura aussi ajout d’un service de premiers répondants de niveau 2, ce qui signifie que les pompiers pourront intervenir sur des cas de réanimation, des chocs anaphylactiques et des traumatismes tels que des fractures et des coupures.



Le maire a indiqué qu’il a fallu tenir compte d’une hausse importante de 5,48% des contributions demandées par les différentes régies et organismes. Ces augmentations ont souvent un impact sur l’exercice budgétaire, car seulement 25% des revenus fonciers proviennent des commerces et industries, étant donné que les parcs industriels de la ville sont moins importants que dans les municipalités avoisinantes.



Pour absorber ces hausses, la Ville a majoré le taux de taxes du 100$ d’évaluation de 0,4333$ à 0,4508$ en 2026 pour le secteur résidentiel. Elle a fait de même pour le secteur commercial (1,5910$ à 1,6576$ en 2026) et industriel (1,5440$ à 1,6099$ en 2026).



Les tarifs de compensation pour les résidences ont également été revus à la hausse pour la majorité d’entre eux. On constate que celui pour l’eau est passé de 167$ à 177$ en 2026, tandis que le tarif pour les matières résiduelles a grimpé de 285$ à 294$.



Le service de la dette constitue 10,8% des dépenses de la ville et le maire a souligné que le ratio d’endettement de Sainte-Julie (0,76% en 2024) est beaucoup plus bas que celui des villes comparables, soit 1,61%.





