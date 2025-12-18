Le député de La Prairie Christian Dubé a annoncé dans les dernières minutes sa démission de ses fonctions de ministre de la Santé.

Dans un long message qu’il a diffusé sur ses réseaux sociaux, il mentionne qu’il continuera de «servir les citoyens de La Prairie comme député indépendant». Il quitte donc la Coalition Avenir Québec.

«Après mûre réflexion et dans un esprit de cohérence, de respect des institutions et de mes valeurs personnelles, je suis arrivé à la conclusion que je ne suis plus la bonne personne pour poursuivre ces discussions et piloter la réécriture de la Loi 2 exigée par l’entente avec la FMOQ» exprime-t-il dans son message.

Christian Dubé a défendu pendant des mois le projet de loi 106 qui est devenu la loi 2 visant la modification du mode de rémunération des médecins. Ces derniers s’opposaient fermement à cette loi.

La semaine dernière, avec l’intervention du premier ministre François Legault, la Fédération des médecins omnipraticiens a conclu une entente de principe avec le gouvernement. Les membres de la Fédération sont d’ailleurs en train de voter sur cette entente.

Bien que le ministre de la Santé se disait satisfait de l’entente, puisqu’elle comporte «l’engagement de prendre en charge 500 000 nouveaux patients d’ici juin 2026, dont plusieurs personnes vulnérables, ainsi que l’introduction d’un nouveau mode de rémunération», il considère également que «l’entente conclue maintient sensiblement le statu quo sur les enjeux de gouvernance entre le gouvernement, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et les directeurs médicaux dans le réseau de la santé».

Comme ministre, il souhaitait, via la loi 2, moderniser la gouvernance du système de santé et «permettre au gouvernement et à Santé Québec d’exercer pleinement leur rôle de gestionnaire du réseau public».

Il affirme avoir pris une décision difficile pour le bien des patients, des médecins et du réseau de la santé.

M. Dubé avait déjà annoncé qu’il ne se représenterait pas aux élections de 2026.

Sur la Rive-Sud de Montréal, Christian Dubé devient le troisième député de la Coalition avenir Québec à devenir député indépendant, après Isabelle Poulet et Lionel Carmant.

Le premier ministre François Legault a commenté la nouvelle sur le réseau social X. Il dit avoir été informé de la décision de M. Dubé à 14 h. «Je respecte sa décision et j’ai accepté sa démission. Je le remercie pour ses années de services publics dans une des fonctions les plus exigeantes au Québec. Notre gouvernement demeure pleinement engagé à améliorer l’accès aux soins de santé pour la population. C’est toujours ce qui a guidé nos actions et nous continuerons notre travail dans cette direction», écrit-il.