Emballages Carrousel, une entreprise dont le siège social est à Boucherville et spécialisée dans les solutions d’emballage a annoncé l’acquisition de Machinerie PharmaCos, une firme montréalaise reconnue pour son expertise en automatisation industrielle avancée et en équipements d’emballage spécialisés. Cette transaction qualifiée de stratégique propulse Carrousel vers son ambition qui est de devenir la référence canadienne en solutions d’emballage intégrées.



Avec cette acquisition, Carrousel élargit considérablement son offre. L’entreprise pourra désormais accompagner ses clients de A à Z, de l’emballage alimentaire et industriel jusqu’aux solutions automatisées les plus complexes.

Pour la présidente et propriétaire, Brigitte Jalbert, l’arrivée de PharmaCos permet de combler une pièce maîtresse du puzzle. «Cette intégration ouvre un éventail de possibilités inédites pour nos clients, peu importe leur secteur. Nous avons désormais la capacité d’offrir des solutions complètes, tout en assurant la pérennité de notre entreprise pour les générations à venir.»



Un levier de compétitivité

Dans un contexte économique marqué par la hausse des coûts de production et une pression grandissante pour moderniser les chaînes d’approvisionnement, les fabricants canadiens cherchent des moyens concrets d’accroître leur productivité. Carrousel, qui cumule plus d’un demi-siècle d’expertise en distribution d’emballages, mise sur la technologie et l’automatisation pour répondre à ces défis.



L’apport de PharmaCos, ses solutions robotisées, ses systèmes sur mesure et sa maîtrise du contrôle qualité automatisé, vient ainsi renforcer la capacité de Carrousel à soutenir les entreprises manufacturières dans leur transformation.



«Cette acquisition est une étape clé de notre plan stratégique, sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années», souligne Michel Bourassa, chef de la direction. «Elle nous permet de bâtir un groupe plus robuste, diversifié et tourné vers l’avenir. Notre priorité est d’offrir à nos clients des solutions qui les rendront plus compétitifs, plus rapides et mieux adaptés aux réalités actuelles.»



Fondée en 1971, Carrousel dessert plus de 18 000 clients à travers le pays et offre un catalogue de plus de 20 000 produits.

