Selon les documents rendus publics par la Ville de Longueuil lors de la présentation du budget 2026, les taxes représentent encore 77,7 % des revenus municipaux, sur un total de 590,2 M$. Une dépendance à la fiscalité foncière que l’administration souhaite graduellement réduire afin d’alléger le fardeau des contribuables.

À compter de 2026, la Ville amorcera donc un vaste chantier visant à diversifier ses sources de revenus. Cette démarche, qui s’échelonnera sur quatre ans, touchera l’ensemble des leviers financiers à la disposition de la municipalité et mobilisera élus, administration, associations municipales et institutions académiques dans l’élaboration de solutions concertées.

L’objectif est de se doter de moyens financiers suffisants pour assurer l’entretien et le renouvellement des actifs municipaux, tout en diminuant progressivement la part de la taxe foncière dans le financement de la Ville.

En réponse aux questions du Courrier du Sud sur les pistes envisagées, la Ville souligne avoir déjà mis en place plusieurs mesures d’écofiscalité, dont la tarification des grands stationnements, la taxation des terrains vacants ainsi que la tarification de l’utilisation de l’eau pour les piscines résidentielles.

«Comme toutes les villes, nous instaurerons une tarification volumétrique de l’eau pour les immeubles non résidentiels d’ici 2027, tel qu’exigé par la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable», précise-t-on.

D’ici 2027, une tarification volumétrique de l’eau sera instaurée pour les immeubles non résidentiels. (Photo: Le Courrier du Sud – archives)

«Nous sommes également en cours de révision globale de nos méthodes de tarification de services afin qu’elles reflètent davantage les coûts réels associés», conclut la Ville.

Toujours la taxe

Malgré cette volonté de diversification, les taxes municipales demeureront une source de revenus incontournable. À ce chapitre, Sébastien Roy, directeur général adjoint et responsable du développement stratégique et des partenariats à la Ville de Longueuil, estime que les retombées fiscales liées aux nouveaux projets de construction annoncés pour la prochaine année — environ 1200 nouvelles unités résidentielles et commerciales — s’élèveront à près de 4 M$.