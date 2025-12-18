À Boucherville, le frêne abattu par l’agrile retrouvera une seconde vie. Il reprendra racine au futur centre multisports et deviendra partie prenante du mobilier.



La Ville de Boucherville franchit une nouvelle étape dans l’avancement du chantier du complexe multisports en procédant à l’adjudication d’un contrat pour la fourniture de bois de frêne revalorisé.



Ce matériau servira à fabriquer les principaux éléments architecturaux intérieurs du futur bâtiment, dont les murs et les escaliers, les bancs des gradins, les bancs dans l’entrée et autour des bacs à fleurs, et les tables bistro.



Le contrat pour la fourniture du bois de frêne revalorisé a été accordé Chambois, sous-traitant de Geyser, qui réalisera les travaux. Il s’élève à 92 664$.



La Ville confirme que le lot de frênes provient en partie du bois urbain généré par les opérations municipales, notamment dans le cadre de la lutte contre l’agrile. Une portion supplémentaire pourrait provenir d’autres municipalités, selon les disponibilités des volumes requis.



Rappelons que les bancs et tables du centre aquatique Laurie-Ève-Cormier ont également été conçus avec du frêne revalorisé.

