Le projet annoncé en mai 2024 est finalement en train de se concrétiser, alors que chantier de la Villa de l’Amitié à Sainte-Julie a été lancé le 17 décembre dernier. Ces travaux permettront de reconstruire et d’agrandir l’immeuble de 21 logements de la rue Lamoureux pour le transformer en un édifice de 62 logements sociaux et abordables destinés à des aînés autonomes.



Le président de l’organisme sans but lucratif, Martin Bécotte, avait rappelé l’an dernier que le bâtiment construit en 1982 avait accumulé au fil du temps un retard d’entretien trop avancé pour penser le rénover. La solution passait par une construction en deux temps avec démolition de l’immeuble vétuste.



La première phase du projet devrait être complétée à l’automne 2026, alors que la vingtaine de locataires actuels aménageront dans la nouvelle aile. Une quarantaine de logements supplémentaires seront construits durant la deuxième phase, qui devrait se terminer d’ici la fin de l’année 2027.



Le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a souligné que cette nouvelle est bien accueillie par le conseil municipal puisque les logements sont peu nombreux sur le territoire julievillois. Selon les dernières statistiques disponibles de la Société d’habitation du Québec (SHQ), le taux d’inoccupation des logements est de seulement 0,9% à Sainte-Julie. Quant aux logements actuels à louer, leur loyer est peu accessible pour les personnes qui ont de faibles revenus.



Présente pour le lancement, la députée de Verchères, Suzanne Roy, s’est réjouie que 45 ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25% de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90% par la SHQ et à 10% par la Ville de Sainte-Julie.



Il s’agit d’un investissement de plus de 21,4 M$. Les gouvernements du Québec et du Canada accordent au projet plus de 7,5 M$ par l’entremise du Programme d’habitation abordable Québec de la SHQ, et grâce à l’Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements.



De son côté, la Ville de Sainte-Julie verse à l’organisme une contribution de plus de 3 M$. Villa de l’Amitié était déjà propriétaire du terrain qui abritera le nouvel immeuble de quatre étages, qui sera muni d’un cinquième étage sur le quart de la surface du bâtiment pour accueillir une salle communautaire et une terrasse.



«À la veille de la période des fêtes, le lancement de ce chantier est un beau cadeau que se fait la communauté de Sainte-Julie. Il permettra la création de 62 logements sociaux destinés aux personnes âgées démunies de la municipalité, durablement soustraits à la spéculation – pour au moins les 50 prochaines années», s’est réjoui pour sa part Martin Bécotte.



