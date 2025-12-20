Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a fait une mise à jour au sujet des coups de feu sur la rue Rouville à Longueuil le 18 décembre. Neuf individus ont été détenus aux fins d’enquête puis relâchés, soit sept personnes dans la vingtaine et deux mineurs.



Rappelons à ce sujet que le 18 décembre, vers 20h20, plusieurs appels ont été logés au 911 concernant des détonations entendues sur la rue Rouville. À leur arrivée, les policiers ont constaté la présence d’au moins une douille au sol.



Le SPAL a précisé qu’aucune personne blessée n’a été localisée, mais le secteur a été quadrillé pour retrouver des suspects. Par la suite, neuf individus ont été détenus aux fins d’enquête puis relâchés.



Le service de police a indiqué que l’enquête et l’opération se poursuivent, alors que les motifs de l’événement demeurent inconnus pour le moment.





